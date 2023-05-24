Kerem Kınık istifasına rağmen hala Kızılay’ın 11 şirketinde başkan. Depremde çadır satmıştı

Depremde depremzedelere çadır satması tepki çeken Kızılay Başkanı Kerem Kınık, depremden 3 ay sonra istifa etmesine rağmen hala kuruma ait 11 şirkette başkan olarak yer alıyor.

Kerem Kınık istifasına rağmen hala Kızılay’ın 11 şirketinde başkan. Depremde çadır satmıştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını “bedelsiz” sağlaması gerekirken, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında AHBAP Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkan, gelen tepkilerden 96 gün sonra istifa eden Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın, kuruma ait şirketlerdeki başkanlık görevlerini bırakmadığı ortaya çıktı.

Sözcü’de Deniz Ayhan’ın haberine göre, 12 Mayıs 2023’te istifasını veren Kerem Kınık, halen Kızılay Yatırım Holding Anonim Şirketi, Kızılay İçecek, Kızılay Çadır gibi 11 şirketin yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyor. Kınık’ın İstanbul Ticaret Odası’nda 14 ayrı şirket kaydı bulunuyor.

Şirketlerin 11’i Kızılay bünyesindeki şirketler ve bunlar da şöyle:

Kızılay Yatırım Holding A.Ş.

Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Kızılay Sağlık A.Ş.

Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret A.Ş.

Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.

Kızılay Sistem Yapı A.Ş.

Kızılay Bakım A.Ş.

Kızılay Lojistik A.Ş.

Kızılay Arge ve Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.

Kızılay Biyomedikal Ürünler Ticaret A.Ş.

Kınık’ın ayrıca UG Medical Services Sağlık Hizmetleri Şirketi’nde ortaklığı bulunuyor.

“ORTAYA BÖYLE BİR BAŞARI KONULMUŞKEN GOYGOYCULARIN LAFI İLE HAREKET EDEMEM” DEMİŞTİ

Kınık, Ahbap’a 46 milyon lira karşılığında satıldığına yönelik haberleri kısa bir süre içerisinde doğrulamış ve “2 bin 50 çadırı Ahbap’a maliyet fiyatına teslim ettik. Finansal sürdürülebilirlik için yapıyoruz" demişti.

Kınık İstifa taleplerine karşın yaptığı, “Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket edemem” açıklaması yapmıştı

Çadır skandalıyla gündeme gelen Kızılay, 6 Nisan'da yaptığı duyuruda “Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür" diyerek kan bağışı çağrısı yapmıştı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI İSTİFA ETTİ

Kızılay'ın deprem bölgesinde olmadığı eleştirilerilerine "Çıkmış bir tanesi 'Kızılay nerede' diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi..." hakaretlerinde bulunan Erdoğan dün katıldığı bir yayında ise Kerem Kınık'ın ismini vermeden, "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür" ifadelerini kullanmıştı.

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