Gıda sektöründeki Türk şirket iflas etti. Kötü haber geldi

Süt ve süt ürünleri üretimi yapan Samsun merkezli Takış Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti. Yapılan incelemeler sonucu alacaklıların mağdur olmaması için mahkeme şirketin iflasına hükmetti

Gıda sektöründeki Türk şirket iflas etti. Kötü haber geldi

Milli Gazete'den Oğuz İlgiç'in özel haberine göre, geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

Sonrasında patlak veren Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

Dünya genelindeki ekonomik kriz dev şirketlerin iflas etmesine sebep olurken küçük şirketler bu durumdan en çok nasibini alanlar konumunda.

Son iflas haberi ise gıda sektöründen geldi. Süt ve süt ürünleri üretimi yapan Samsun merkezli Takış Gıda iflas etti.

Söz konusu şirket artan maliyetler nedeni ile Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi'ne iflas baş vurusunda bulundu.

Yapılan incelemeler sonucu alacaklıların mağdur olmamasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında söz konusu mahkeme şirketin iflasına hükmetti.

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