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Kızılaydan "Deprem Bölgesinde En Yakın Hizmet Noktası Nerede" uygulaması

Depremzedeler, Kızılayın WhatsApp hattına konumlarını göndererek kendilerine en yakın hizmet noktasını öğrenebilecek.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 12:42
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Kızılaydan Deprem Bölgesinde En Yakın Hizmet Noktası Nerede uygulaması

Kızılaydan ''Deprem Bölgesinde En Yakın Hizmet Noktası Nerede'' uygulaması
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Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için "Deprem Bölgesinde En Yakın Hizmet Noktası Nerede" uygulamasını kullanıma açtı.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgede yaraları sarma çalışmaları devam ediyor.

Afetzedelerin hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmesinin yollarını geliştiren Kızılay, "Deprem Bölgesinde En Yakın Hizmet Noktası Nerede" uygulamasıyla "0552 168 30 86" numaralı WhatsApp hattını hizmete aldı.

Bu numaraya konumunu gönderen afetzedeler, kendilerine en yakın Kızılay ve diğer beslenme hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile çadır kentlerin konum bilgisine anında ulaşabilecek.

Hat, en kısa sürede Kızılay ve diğer hizmet noktalarının 3 adet konum bilgisini gönderecek.

Kızılay bu uygulamaya süreç içinde, sosyal marketler, sağlık hizmetleri ve diğer kamu hizmet noktalarını da ekleyecek.

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