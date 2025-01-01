‘Kızılcık Şerbeti’, 2024’ü rekorla kapattı

Haftanın dizisi: Show TV’nin rekortmen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, sezona damga vurmayı sürdürüyor. Dizi, Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, 9 haftadır devam eden liderlik serisini devam ettirdi.

Sezonun en yüksek reytingine ulaşan ‘Kızılcık Şerbeti’, son bölümünde aldığı 13.61 reytingle liderliğini, kendisine ait olan sezon rekorunu yenileyerek sürdürdü. Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün başrolünde olduğu dizi, sosyal medyanın da en çok konuştuğu yapımlar arasında yer alıyor.

Köylü çift aşkına özenmek

Haftanın filmi: Ümit Ünal’ın senaryosunu kaleme alıp aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendiği yeni filmi ‘Evcilik’, 27 Aralık’ta vizyona girdi.

Nejat İşler, Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın gibi isimlerin rol aldığı film, hayatlarından sıkılmış bir çift olan Fırat ile Filiz'in, Ege kıyılarında geldikleri küçük otelin işletmecisi Özkan ve eşi Aysun ile yaşadıklarını konu ediniyor.

‘Akustik Renkler’de oryantal rock

Haftanın şarkısı: Şarkıcı Elif Buse Doğan, 10 şarkılık ‘Akustik Renkler’ isimli YouTube projesinden Özlem Tekin’in unutulmaz eseri ‘Beni Yakan Aşkın’ı yayınladı.

Doğan, bu klasikleşmiş rock şarkısını akustik düzenlemeleri ve oryantal dokunuşlarla yeniden yorumlamış. Her rengin başka bir şarkıyı temsil ettiği proje, Elif Buse Doğan’ın ses rengiyle birleştiğinde ortaya eşsiz bir müzik ziyafeti çıkıyor. Her hafta sürpriz bir şarkı ile karşımıza çıkan Doğan, şimdiye dek ‘14 Bahar’ ve ‘Hırka’yı müzikseverlerle buluşturdu.

Aşkın ve değişimin gücü

Haftanın kitabı: Yazar Aşkın Nur Savaş’ın, kariyerin ve değişimin iç içe geçtiği ‘Aşk Sınır Tanımaz’ isimli kitabı, Athica Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kariyerine odaklanmış, sevgiye ve güvene uzak bir kadının hayatındaki büyük dönüşümü anlatan kitap, Masal Okur’un çalıştığı şirketteki zorlayıcı ortamda, ailesinin sağlık sorunlarıyla baş ederken kendi hayatını yeniden şekillendirmeye çalıştığı bir süreci konu alıyor. Masal’ın ailesine verdiği önem, iş hayatındaki hırsı ve zorlukları aşmak için yaptığı cesur seçimlerle okurlara derin bir içsel keşif imkânı sunan yazar, aynı zamanda aşkın, güvenin ve cesaretin insana neler katabileceğine dair etkileyici bir bakış açısı sağlıyor.