Fenomen dizilerden olan Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz kış yüksek reytingli bir sezon geçirmişti. Yeni sezonu merakla beklenen Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni sezonu meraklanan beklenen Kızılcık Şerbeti’nin 2. Sezon fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarında Cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti’inin yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

Kızılcık şerbeti yeni sezonu 15 Eylül Cuma günü 30. bölümüyle Show TV’de yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Doğa, büyük bir aile yemeği düzenleyerek Fatih'ten kendisini aldattığı için boşanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine evde kaos çıkarken Alev ve Pembe birbirine girmişti. Kıvılcım ve Ömer doğumu başlayan Doğa'nın yanına giderken kaza geçirmişti. O anlarda "Bir ölü bir yaralı var" denmesiyle gündeme Kıvılcım'ın ya da Ömer'in diziden çıkacağı konusu gelmişti.

Kızılcık Şerbeti dizisine Bahtiyar Memilli, Yiğit Kirazcı gibi isimler de dahil oldu. Memill, Pembe'nin tuttuğu adamı canlandırırken, Kirazcı ise Alev'in eski aşkı Rüzgar karakterine hayat verecek.