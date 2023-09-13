Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi yayınlandı. O detay gözlerden kaçmadı

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon ilk bölümü 15 Eylül Cuma saat 20.00’de Show TV’de ekrana gelecek. Milyonların heyecanla beklediği dizinin yeni sezon afişi yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi yayınlandı. O detay gözlerden kaçmadı

Geçen sezona damga vuran “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Show TV’nin yapımını Gold Film’in imzalı dizisi kaldığı yerden devam edecek. Kıvılcım ve Ömer’in balayında geçirdikleri kazanın ardından yaşananlar, öldü sanılan Kıvılcım’ın yaşam mücadelesi ve aynı anlarda Doğa’nın doğumu derken seyirci heyecan üzerine heyecan yaşayacak.

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Faruk Turgut’un yapımcılığı üstlendiği, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman‘ı buluşturan dizinin yeni sezon afişi yayınlandı. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ketche oturuyor.

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