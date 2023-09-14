Kızılcık Şerbeti’nde afiş düğümü çözülüyor. Herkes o iki ismi merak etmişti

Show TV ekranlarında yayınlanan ve milyonlar tarafından takip edilen “Kızılcık Şerbeti” dizisi, yeni sezonda da bomba gibi ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Gold Film imzasını taşıyan yapım, yeni afişini yayınlamasının ardından pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Dizinin iki başarılı isminin o afişte yer almadığı görüldü. Bu durum, "Diziden ayrılık mı var?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Fakat daha sonradan olayın böyle olmadığı öğrenildi. İşte "Kızılcık Şerbeti" dizisine dair merak edilen her şey...

İKİNCİ BİR AFİŞ HAZIRLANACAK

Afişte, sırayla soldan sağa doğru Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Müjde Uzman yer alırken, özellikle gözler 'Nursema' ve 'Umut' rollerinde oynayan Ceren Karakoç ve Serkan Tınmaz‘ı aradı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, geçtiğimiz sene oyunculuklarıyla diziye damga vuran ve yapımın sevilmesine de büyük katlı sağlayan iki oyuncunun afişte olmamasının nedeni merak edilmeye başlandı.

Fakat diziden herhangi bir ayrılık olmadığı ve bu sezonun ilk afişi hazırlanırken, geçen yılki afişte yer alan oyunculara yer verildiği ve yeni sezon için ikinci bir afiş hazırlanacağı belirtildi.

