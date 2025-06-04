‘Kızılcık Şerbeti’ fırtınası devam edecek

Haftanın dizisi: 26 Mayıs-1 Haziran haftasında en çok izlenen diziler belli oldu. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, ‘Uzak Şehir’ yaklaşık bir puan artarak zirvedeki yerini perçinledi. Uzak Şehir’i sırasıyla Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya, Teşkilat, Kral Kaybederse, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Siyah Kalp, Bahar ve Çift Kişilik Oda takip etti.

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonunu 10.60 reytingle birinci sırada tamamladı. İlk sezon ortalaması 7.37, ikinci sezon ortalaması 10.20 olan dizi, üçüncü sezonunda bu ortalamayı 10.60’a yükselterek sezon finali yaptı.

2025’in en iyi yerli film açılışını yaptı

Haftanın filmi: ‘Sihirli Annem’in yıllar sonra gelen devam hikâyesi ‘Sihirli Annem: Hepimiz Biriz’, gösterimdeki ilk 3 gününde 190 bin 504 seyirci tarafından izlenerek şu ana kadar 2025’in en iyi yerli film açılışına imza attı. Film, son 10 yılda Mayıs ayında gösterime giren yerli yapımlar arasında da en iyi açılışı gerçekleştirdi.

Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, senaryosunu Gamze Özer ve Arzu Yurtseven’in kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan gibi isimlerin olduğu Poll Films imzalı film, periler ve fanilerin dünyasında geçen yeni bir macerayı konu ediniyor.

Tuğba Özay’dan yaza ‘Kafes’li giriş

Haftanın şarkısı: Tuğba Özay, yeni şarkısı ‘Kafes’i Seyhan Müzik etiketiyle yayınladı. Sözleri Tuğba Özay’a, müziği Tuğba Özay ile İlkay Toktaş’a ait şarkının düzenlemesini Saffet Ulcay yapmış. Şarkıya Erkan Nas’ın yönetmenliğinde Kınalıada’da bir de klip çekilmiş.

Şarkı, sadece bir melodi değil; aşkın, özgürlüğün ve tutkuların sesi olacak. Akılda kalıcı ritmi, büyüleyici nakaratı ve yaz güneşi gibi parlayan enerjisiyle ‘Kafes’, yaz sezonun dans pistlerinden sahil partilerine kadar her yerde yankılanacağa benziyor.

Ben Ne Zaman İnsan Olacağım?

Haftanın kitabı: Yazar Elif Soykan’ın ilk kitabı ‘Ben Ne Zaman İnsan Olacağım?’, İnkılâp Kitabevi’nin yükselen markası Üçüncü Göz etiketiyle yayımlandı. Yaşamda sonsuz bir yolculukta olduğumuz fikrini temel alan yazar, hem eğlendiren hem de düşündüren kitabında tek amacı ‘insan olmak’ olan bir ruhun varoluş yolculuğunu anlatıyor.

Kitap, absürt öğelerle bezeli kurgusu ve akıcı diliyle ‘İnsan olmak ne demek?’ sorusunu mizah yoluyla sorguluyor. Elif Soykan, kitabından elde edeceği gelirin tamamını kendisinin de bir dönem gönüllüsü olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na bağışlayacak.