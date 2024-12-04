Kızılcık Şerbeti rekor yeniledi

Haftanın dizisi: 25 Kasım-1 Aralık arasında haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, zirvede Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti var. Dizi, 11.75 reytingle sezon rekorunu yenileyerek liderlik serisini sürdürdü.

Onu sırasıyla Teşkilat, Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Bahar, Gönül Dağı, Deha, İnci Taneleri, Annem Ankara ve Mehmed Fetihler Sultanı takip etti. Kıran kırana geçen reyting savaşlarında bu gidişle Kızılcık Şerbeti rekorunu yenilemeye devam edeceğe benziyor.

Kutlama şiddete dönüşüyor

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Hande Türkel’in üstlendiği, senaryosunu Cem Özüduru ve Ozan Ağaç’ın kaleme aldığı ‘Barda’, 29 Kasım’da vizyona girdi. Filmin kadrosunda Cem Söküt, Melisa Berberoğlu, İdris Nebi Taşkan, Berkan Şal, Ertan Saban gibi isimler bulunuyor.

Film, toplumsal ayrışmanın fokurdadığı günümüzde bir barda kutlama için toplanan bir grup arkadaşın başlarından geçen korkunç olayları konu ediniyor.

Doğuş’tan İbrahim Erkal şarkısı

Haftanın şarkısı: Doğuş, İbrahim Erkal’ın milyonların yüreğine dokunan şarkısı ‘A Bebeğim’i yayınladı. Sözü ve müziği İbrahim Erkal’a ait şarkının düzenlemesi Mustafa Arapoğlu imzası taşıyor.

Geçmişe duyulan özlemi en derinlerde hissettiren şarkı, 1996 yılında İbrahim Erkal’ın ‘Gönlünüze Talibim’ albümünde yer alarak hafızalara kazınmıştı. Doğuş, gayet güzel yorumlamış. Dinleyeni bol olsun.

İlişkiye yakınlık uzaklık sorgusu

Haftanın kitabı: Yazar Ahmet Batman’ın aşkın en doğal hallerini, küçük anılara sığdırılan büyük duyguları ve kaybetme korkusunu ele aldığı son romanı ‘Mümkünse Sadece Seninle’, Destek Yayınları’ndan çıktı.

Roman, Ayvalık’ta dondurmacılık yapan bir adam ile hayatına beklenmedik bir anda giren Merve arasındaki duygusal bağı anlatıyor. Sade, samimi ve düşündürücü anlatımıyla okurları derinden etkileyen kitap, bir ilişkide yakınlık ve uzaklık arasındaki sınırları sorgulatıyor. Yazarın içsel yolculuk ve derin bağları ele alış şekli, aşkın evrensel bir dille ifade edilebileceğini gösteriyor.