Kızılcık Şerbeti'nde Atatürk düşmanlarının suratına tokat gibi vuran sahne

Ekranların her bölümü ile olay olan Kızılcık Şerbeti dizisindeki bir sahne son zamanlarda sayısı artan "Atatürk düşmanı hoca tayfası"nın suratına tokat gibi vurdu.

Kızılcık Şerbeti'nde Atatürk düşmanlarının suratına tokat gibi vuran sahne

Editör: Osmancan EROK

Show TV ekranlarında yeni sezonda yeni bölümleriyle izleyicisi ile buluşan yapımlardan olan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki bu sahne olay oldu.

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Senaryosu gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek kaleme alınan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde son dönemde "yağmur sonrası orman zeminindeki mantarlar gibi" sayıları artan Atatürk düşmanı "sözde hoca" tayfasına tokat gibi çarpan bir dua sahnesi vardı.

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Dizinin son bölümünde mevlid duası okunurken Atatürk ve silah arkadaşları unutuldu, dua edilmedi. O sahne sosyal medya platformlarında tepkilere neden oldu.

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Dizideki Sönmez adlı karakter ise dua okuyan kadına Atatürk ve silah arkadaşlarının anılmamasına dikkat çekerek tekrar dua etti.

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Alev adlı karakter ise buna karşılık "İçimde bangır bangır İzmir Marşı çalıyor" yanıtını verdi.

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