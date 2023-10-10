Kızılcık Şerbeti'ne Sümbül geliyor. Ünal Ailesi'ne büyük şok

'Kızılcık Şerbeti' dizisi her hafta cuma akşamlarına damga vuruyor. Hem reytinglerde, hem de sosyal medyada çok büyük ilgi gören sayılı diziler arasında yer alan proje renkli karakterleriyle de çok konuşulup çok tartışılıyor.

Bu karakterlere bir yenisi eklenecek. Dizinin yeni bölümünde “Sümbül” karakteri geliyor. İrem Deniz role hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sümbül’ün aniden hikâyeye dahil olup Ünallar’ı şaşırtacağı ve karakterin ailenin oğlu Mustafa’yla (Emrah Altıntoprak) bağlantılı olacağı öğrenildi.