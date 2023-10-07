'Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sinin eşi bakın kim çıktı. Duyanlar şaştı kaldı

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu'nun eşinin kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı.

'Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sinin eşi bakın kim çıktı. Duyanlar şaştı kaldı

Show TV'de cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Pembe karakteriyle adından sıkça söz ettiren Sibel Taşçıoğlu dizideki performansıyla da dikkat çekiyor. Son günlerde yıllar önceki görüntüsü ile gündem olan Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı.

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Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde muhafazakar bir ailenin annesini canlandıran Taşçıoğlu, dizideki başarısıyla her hafta dikkat çekiyor.

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Özel hayatı da merak edilen ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Başarılarla dolu bir kariyere sahip olan usta oyuncu, Çukur'un efsane karakteri Vartolu'nun akrabası çıktı.

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2016 yılında Murat Kolçak Köstendil ile hayatını birleştiren Sibel Taşçıoğlu'nun eşi, Erkan Kolçak Köstendil'in kuzeni olarak biliniyor.

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