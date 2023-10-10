Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in yaşı gündem oldu! Herkes 44 zannediyordu ama gerçek başka çıktı

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen'in yaşı sosyal medyada gündem oldu. Herkesin 44 sandığı Türkmen, gerçek yaşını kendisi açıkladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in yaşı gündem oldu! Herkes 44 zannediyordu ama gerçek başka çıktı

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen yaşıyla gündem oldu. Sosyal medyada 44 yaşında sanılan güzel oyuncunun gerçek yaşı ortaya çıktı.

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Kerimcan Durmaz geçtiğimiz günlerde diziyi izlerken bir video paylaştı. Kerimcan, "Dizideki Çimen gerçek hayatta 44 yaşındaymış!" diye şaşkınlığını dile getirirken herkesin ağzı açık kaldı.

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Kısa zamanda sosyal medyada gündem olan videoyu izleyenler hemen Google'a "Selin Türkmen" diye yazdı. Çıkan sonuçlarda ünlü oyuncunun 1979 yılı doğumlu olduğu yazıyordu. Konu ile ilgili kullanıcılar Türkmen'i soru yağmuruna tutunca güzel oyuncu açıklama yaptı.

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Selin Türkmen sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile "1 Ağustos 2000 doğumluyum. 23 yaşındayım. İsim benzerliği nedeniyle arama motorunda hata olmuş" dedi.

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Hikayenin devamında da Kerimcan Durmaz'ın o videosunu "Beni yakan video" diye paylaştı.

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