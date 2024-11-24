‘Kızılcık Şerbeti’nde ‘Atatürk’ ve ‘kadın’

Geçen sezonlarda olduğu gibi bu sezonun da en çok konuşulan dizilerinin başında gelen ‘Kızılcık Şerbeti’, reytinglerdeki başarı kadar toplumsal konulardaki sahneleriyle de dikkat çekiyor. Dizi, son bölümüyle reytinglerde zirvenin tek sahibi olurken daha şimdiden 4. sezonu için ‘Hayırlı olsun’ dedirtti.

Show TV’nin sevilen dizisinin önceki akşam ekrana gelen bölümünde, yine önemli bir konu ekranlara taşındı. Dizide, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadına verdiği değerin işlendiği sahne, geceye damga vurdu. Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) kadının önemine dikkat çeken konuşması, sanki Haluk’un yüzüne indirilen bir tokat gibiydi: Bu ülke, Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla kadınlar sadece evde değil, toplumun her yerinde görülsün diye kuruldu. Başarı sadece cinsiyetle değil, azim ve yetenekle ölçülür.

Sosyal medyanın da gündemine oturan bu sahne, şüphesiz, gecenin en çok konuşulan konularındandı.

‘Yalı Çapkını’ devri kapandı mı?

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Star TV’nin ilk 2 sezonunda ekranlara damga vuran dizisi ‘Yalı Çapkını’, bu sezon bir türlü istenilen reytingleri alamıyor. Bunu ben söylemiyorum. Açıklanan rakamlar ortaya koyuyor. Dizi, önceki akşam yayınlanan bölümüyle reytinglerde Total ve AB’de 5., ABC’de ise 4. sırada yer aldı.

Açıkçası, geçen sezonlarda hemen hemen hep zirvede görmeye alışık olduğumuz bir dizinin bu kadar zirveden uzaklaşan bir performans sergilemesi, ister istemez dikkat çekiyor. İnsan, haliyle de ‘Yalı Çapkını devri artık kapandı mı?’ sorusunu sormadan edemiyor. ‘Yalı Çapkını’yla ilgili söylediğim bir şey var hep. Aslında, bu dizinin devri, ayarlarıyla oynandığı zaman kapanmıştı. Bunu kimse kabullen(e)medi, görmek istemedi ya da görmedi.

Ne demek istediğimi, bu köşenin sıkı takipçileri çok iyi anladı.

Dansa ve neşeye davet var

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Nil Karaibrahimgil, yeni şarkısı ‘Babil’i müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Nil Karaibrahimgil’e ait şarkının düzenlemesi Mustafa Ceceli imzası taşıyor. Bir akşamüstü bir yelkenlide yazılan şarkı, bu soğuk kış günlerine ilaç gibi geldi. Şarkı, yeni bir yıla girmeye hazırlık yaptığımız şu sıralarda bizi dansa ve neşeye davet ediyor. Şarkının klibini Karaibrahimgil’in eşi Serdar Erener çekmiş.

Hoş bir çalışma olmuş. Enerjik bir şarkı olan ‘Babil’in dinleyeni bol olsun.