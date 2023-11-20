'Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak zayıflama sırrını açıkladı. 45 kilo vermişti

Ekranın fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul karakterini canlandıran Kayra Şenocak, eşinin yardımıyla 45 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
'Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak zayıflama sırrını açıkladı. 45 kilo vermişti

Kızılcık Şerbeti’nin Ertuğrul’u Kayra Şenocak, eşi Ayşe Şenocak ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

kayra-1.png

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Ertuğrul karakterine hayat veren oyuncu Kayra Şenocak, diziyle ilgili "Güzel ve keyifli gidiyor. Ekibe ikinci sezonda dahil oldum. Hemen içlerine kabul ettiler. Set ortamı çok güzel. Rol kısa zamanda sevildi" dedi.

image-804.png

Ayşe Şenocak, "Oyuncu eşi olarak dizi setlerinden uzun olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Çok programlı çalışıyorlar. Benim için sette olması sorun değil. İşi çünkü... Kaçta gelmesi sorun değil benim için" cevabını verdi.

kizilcik-serbeti-nin-ertugrul-u-kayra-senocak-esinin-yardimiyla-45-kiloyu-nasil-verdigini-acikladi-jzmkv-1.jpg

"KENDİMİ 131 KİLODA GÖRMEK İSTEMEDİM"

Verdiği kilolarla dikkat çeken Kayra Şenocak, "Eşim sayesinde verdim. Tamamen diyet ve sporla verdim. 45 kilo gitti. Ameliyat ve operasyon yok. Sporu da seven biri değilim. 131 kiloya kadar çıkmıştım. Kendimi o şekilde görmek istemedim. Bu işi yapmak istiyorsam o şekilde görünmemem gerekiyordu. Ameliyata harcanacak o parayı spor salonuna ve diyete harcadıklarında daha uzun vadeli gidiyor... Ameliyat olup yeniden kilo alanları duyuyoruz. O süreçte eşim kabak yemeği yaptı. Sebze ağırlıklı beslendim. Bu süreçte ben değil eşim yıprandı" dedi.

kizilcik-serbeti-nin-ertugrul-u-kayra-senocak-esinin-yardimiyla-45-kiloyu-nasil-verdigini-acikladi-xenls.jpg

Kıyafet konusunda ise oyuncu, "İndirim takip ederim. Kıyafetime de para harcarım" diye konuştu.

İlgili Haberler
Kızılcık Şerbeti'ndeki benzinlik sahnesi alay konusu oldu
Kızılcık Şerbeti’nin Ömer'i ve Kıvılcım’ı seti bekleten oyunculara tepki gösterdi
Kızılcık Şerbeti, Atamızı unutmadı
Kızılcık Şerbeti’nin Nihal’inin yıllar önce yaşadığı olay diziye konu oldu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 40 yolcu son anda kurtuldu Gündem
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 40 yolcu son anda kurtuldu
Mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti Gündem
Mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti
Türkiye'nin UYP pozisyonu eksi 298,3 Milyar dolar oldu Ekonomi
Türkiye'nin UYP pozisyonu eksi 298,3 Milyar dolar oldu
İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarında 45. Gün Dünya
İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarında 45. Gün
Serdal Adalı’dan Quaresma müjdesi Spor
Serdal Adalı’dan Quaresma müjdesi
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak Ekonomi
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti? Magazin
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?