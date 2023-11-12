Kızılcık Şerbeti, Atamızı unutmadı

Aldığı reytinglerle 2 sezondur başarısını sürdüren Kızılcık Şerbeti (Show TV), önceki gün ekrana gelen son bölümünde yine gönülleri fetheden bir harekete imza attı.

Dizi, Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir sahne ile kutlayarak sevenlerine sürpriz yapmıştı. 29 Ekim jestine bir yenisini daha ekleyen Kızılcık Şerbeti, bu kez 10 Kasım’da Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 85. yıldönümünde anarak Atamıza olan vefasını gösterdi.

Sahneyi izlerken duygulanmamak elde değildi. Atamızın adının her geçtiği yerde insan nasıl duygulanmaz ki! Harika bir düşünce. Emeği geçen herkesi kutlarım.

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4 saatlik ‘Ata’ yayını

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıldönümü olan 10 Kasım’da yurdun dört bir köşesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Böylesi önemli günlerde benim gözüm hep televizyon ekranlarındadır. Kim ne yapıyor? Ona bakarım. Haber bültenlerinde, çeşitli programlarda Atamız anıldı. Hem özel hem de devlet televizyonları içerisinde sanırım, özel günlere en özel hazırlanan kanallardan birisi NTV. 10 Kasım’da 08.45’ten başlayarak farklı saat dilimlerinde yaklaşık 4 saatlik (235 dakika) ‘Ata’yı Minnetle Anıyoruz’ isimli program yayınlandı.

NTV, Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıldönümünü de 1 hafta boyunca yaptığı farklı programlarla kutlamıştı. Diğer kanallardaki televizyon yayınlarını görünce, NTV’ye özel bir teşekkür etmek istedim. Sizce de NTV bunu hak etmedi mi?

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Heyecanlandıran tanıtımlar

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Show TV, önceki akşam Sandık Kokusu ve Ne Gemiler Yaktım dizilerinin tanıtımını yayımladı. Her iki dizinin de tanıtımı özellikle sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Saatlerce Trend Topic (TT) listesinde kaldılar.

Sandık Kokusu’yla uzun zaman sonra ekranlara dönecek olan Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci’yi aynı projede izleyecek olmanın hazzını yaşıyorum. Diğer yandan Ne Gemiler Yaktım’da Deniz Baysal ile Devrim Özkan’ın oyunculuk performanslarını izleyeceğiz.

Yayın günlerini iple çekiyorum. Bakalım, hangi günler ekrana gelecekler?