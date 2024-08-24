Kızıldeniz’de Yunan bayraklı tankeri vurdular. Alev topuna döndüğü anlar ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Kızıldeniz’de Yunan bayraklı tankeri vurdular. Alev topuna döndüğü anlar ortaya çıktı

Husiler Kızıldeniz’de Yunan bayraklı petrol tankerini vurdu. Ağır hasar alan tankerin alev topuna döndüğü anlar ortaya çıktı.

Husiler, Kızıldeniz’de Yunanistan bayraklı petrol tankerini vurdu. Husilere yakın medya kaynaklarının paylaştığı görüntülerde tankerin vurulma anları yer aldı. Edinilen bilgilere göre gemideki mürettebat kurtarılırken ağır hasar alan tanker Kızıldeniz açıklarında mahsur kaldı.

Husiler, MV Sounion isimli tankeri "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle vurduğunu duyurdu. Öte yandan açıklamada geminin İsrailli bir şirkete ait olduğu belirtildi.

İSRAİLLİ ŞİRKETLERİN GEMİLERİNİ VURUYORLAR

Yemen’de Husiler İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı günlerden itibaren İsrailli şirketlerin gemilerine saldırılar düzenliyor. Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait olduğu gerekçesiyle bazı ticari gemilere el koyan Husiler bazılarına ise saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

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