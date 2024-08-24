Mazota indirim otogaza zam

Brent petrolün varil fiyatı haftayı 79,02 dolardan kapadı. Düşüş sürüyor. İşte bu düşüşün ardından ilk benzine indirim gelmişti. Benzinin fiyatı 1 lira 45 kuruş düşürülürken, motorine de indirim beklentisi cevap buldu. Motorinin fiyatında 78 kuruşluk indirim yapıldı. Böylece benzinin fiyatı, İstanbul'un Avrupa yakasında 43,24 TL'ye Anadolu yakasında ise 43,14 TL'ye geriledi. düşüş sürüyor.

Bu gece nelere zam gelecek? İndirimin sevinci kısa sürdü

İndirim pompaya yansırken, mazottan da indirim habere geldi. 78 kuruşluk indirimle birlikte mazot İstanbul'un Avrupa yakasında 43,16 TL'ye Anadolu yakasında ise 43,09 TL'ye geriledi.

Kötü haber ise otogazdan geldi. LPG'le 42 kuruşluk zam yapıldı. Güncel akaryakıt fiyatları şöyle oldu.

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43,24 TL

Motorin litre fiyatı: 43,16 TL

LPG litre fiyatı: 23,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43,13 TL

Motorin litre fiyatı: 43,09 TL

LPG litre fiyatı: 23.19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,55 TL

Motorin litre fiyatı: 43,57 TL

LPG litre fiyatı: 23.74 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44,05 TL

Motorin litre fiyatı: 44,09 TL

LPG litre fiyatı: 23.49 TL