Kızıldeniz'deki gerginlik navlun fiyatlarını vurdu. İki haftada yüzde 61 arttı

İsrail-Filistin savaşıyla birlikte Kızıldeniz'de Husilerin ticari gemilere saldırmasıyla birlikte rotalar değişti fiyatlar arttı.

Gemilerin Umit Burnu'na doğru yol almaya başlamasıyla birlikte 40'lık konteynerin navlun fiyatı iki haftada zirve yaptı. Fiyatlar yüzde 61 artış gösterdi.

Denizcilik araştırma ve danışmanlık şirketi Drewry'nin analizlerine göre, Kızıldeniz geçişlerinin askıya alınmasıyla birlikte gemilerin daha uzun bir rota olan Ümit Burnu'nu dolaşması navlun fiyatlarını zıplattı.

40'lık konteynerin ortalama spot navlun fiyatı üç hafta önceye göre yüzde 61'lik artış yaşandı. Bu artıştan sonra 40'lık konteynerin navlunu 2 bin 670 dolara yükseldi. Navlun fiyatları salgın öncesi 1420 dolar seviyesindeydi.

Spot navlun fiyatlarında en sert yükseliş Şanghay-Rotterdam hattında yaşandı. 40'lık konteynerin spot navlun fiyatı, yüzde 115'lik artışla birlikte 3 bin 577 dolar tırmandı. konusu dönemde yüzde 115 artışla 3 bin 577 dolara kadar yükseldi. Şanghay-Los Angeles hattında da fiyatlar 2 bin 726 dolara, Şanghay-New York hattında 3 bin 858 dolara fırladı.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de Babu'l Mendep Boğazı'nda gemilere saldırmasıyla birlikte başlayan gerginliğin ardından Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk, İtalyan-İsviçre ortaklı Mediterranean Shipping Company bu hattan geçişleri durdurmuştu.