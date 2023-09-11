Kızılgeyik avı kararı TBMM'de

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün Bolu'da 14 kızılgeyiğin toplam 408 bin lira bedelle avlanmasına izin verilmesine ilişkin kararı, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Kızılgeyik avı kararı TBMM'de

CHP'li Ateş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Önergede; Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü'nce '2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı Ek Kararı' yayımlandığı belirtildi. Karar uyarınca, 4 Eylül 2023 tarihinden itibaren çeşitli illerde kızılgeyik, karaca, çengel boynuzlu dağ keçisi ve Anadolu yaban koyununun ücret karşılığı avlanmasına izin verildiği aktarıldı.

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Ateş, Bolu'da 14 kızılgeyiğin 408 bin lira bedelle avlanabileceğini belirterek, şu soruları yöneltti:

1- Son 10 yılda 'av turizmi' adı altında kaç hayvanın avlanmasına izin verilmiştir? Hangi tür hayvanların avlanması için ilana çıkılmıştır? Bunlar arasında kızılgeyiklerin sayısı nedir?

2- Bu dönemde yaban hayvan avlarından ne kadar gelir elde edilmiştir? Kızılgeyikler için bu rakam ne olmuştur?

3- Ülkemize 'av turizmi' için yurt dışından son 10 yılda gelen yabancı uyruklu kişi sayısı nedir?

4- Ekim 2021'de Bolu'yu kapsayan kızılgeyik av ihalesine karşı Vegan Derneği Türkiye tarafından açılan davada, Bolu İdare Mahkemesi tarafından Bakanlığın bu hayvanların popülasyon dinamiğine ilişkin etüt-envanter raporlarının yetersiz bulunmasıyla 15 kızılgeyik avı için açılan ihale iptal edilmiştir. Yeni av sezonunda Bolu'da 14, toplamda 57 kızılgeyik için av yasağının kaldırılmasını destekleyen etüt-envanter çalışması yapılmış mıdır? Buna göre Bolu'da ve ülke genelinde kaç kızılgeyik yaşamaktadır?

5- Bugüne kadar kaç yaban hayvan avı mahkemeler tarafından iptal edilmiştir?

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