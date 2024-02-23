Kızıltepe'de akaryakıt istasyonunda silahlı kavga. Yoldan geçen kişi yaralandı

Sabah saatlerinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Atatürk Mahallesi Şenyurt Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, iddialara göre alacak verecek meselesi yüzünden akaryakıt sahibi Z.K. ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda, yoldan geçen bir vatandaş yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme yaptı.