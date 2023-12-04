Kızına bıçakla saldıran damadını tabanca ile vurdu. Hayati tehlikesi sürüyor

Olayda yaralanan damat Mustafa S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kızını bıçaklayan damadına ateş etti

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak’ta meydana geldi. Kızı ile kavga eden damat Mustafa S., kayınpederi M.Y.'nin evine gelerek konuşmak istedi. Konuşma sırasında Mustafa S., eline aldığı bıçakla kızına saldırdı. Kızının elinden yaralandığını gören baba M.Y., damadını ve onun kardeşi Osman S.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. Yaralılar, özel araçla hastaneye kaldırıldı.

Baba ve oğlu gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, baba M.Y. ile oğlu M.Y.'yi gözaltına aldı. Oğlu M.Y., babasını korumak için suçu üstlenerek damadını kendisinin vurduğunu söyledi. Ancak polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, damadı ve kardeşini baba M.Y.'nin vurduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan baba ve oğlu, adliyeye sevk edildi.

Baba ev hapsine, oğlu adli kontrolle serbest

Baba M.Y. hakkında ev hapsi kararı verilirken, oğlu M.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayda yaralanan damat Mustafa S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.