Kızını hamile bırakan babanın tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı

Kızını hamile bırıktığı gerekçesiyle yargılanan baba hakkında ücüncü duruşmada yakalama kararı çıktı. : Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin Başkanı Saadet Özkan,"bu çocuk kendi kardeşine gebe kalmış. Bu alçaklıktır"dedi.

KAYNAK: ANKA
Kızını hamile bırakan babanın tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı

ANKA'nın haberine göre, Ankara’da 12 yaşındaki çocuğunu hamile bırakan “baba” B.D.’nin tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan üçüncü duruşmaya sanık katılmazken, savcı B.D.’nin alt soya nitelikli cinsel istismarı nedeniyle cezanın artırılarak uygulanmasını istedi. Davaya müdahillik talebi reddedilen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, duruşma sonrasında, “Bu çocuk istismara uğradığı andan itibaren, yani kundakta bebek olduğundan itibaren bir istismarcı ile aynı evde yaşamış. O istismarcının çirkin emellerine alet olmuş. Bu çocuk en sonunda da maalesef ki kendi kardeşine gebe kalmış. Bu rezalet, alçaklık, zalimlikle hep birlikte mücadele etmeliyiz” tepkisini gösterdi. Duruşmada sanık hakkında yakalama kararı verildi.

Ankara’da B.D., 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu. İstismarın ardından baba B.D. kızını tehdit de etmeye başladı. Baba B.D. küçük kızına istismarını sürdürdü. Küçük kızın kendi öz babasından bir çocuğu oldu. Çocuk, babası hakkında şikayetçi oldu. Kendi kızının hamile kalmasına yol açan baba B.D. hakkında 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve tehdit suçlarından Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama sırasında dosyaya gelen adli tıp raporunda çocuğun çocuğunun, babası B.D.’den olduğu açıklandı.

TUTUKSUZ SANIK HAKKINDA ÜÇÜNCÜ DURUŞMADA YAKALAMA KARARI

Davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı ve tutuksuz yargılanan baba B.D. duruşmaya katılmadı.

Duruşmada mağdur çocuğun ailesinin de şikayetçi olmadığı görüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın müdahil olduğu davaya, UCİM müdahil olmak istedi ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Savcı, tutuksuz yargılanan baba B.D. hakkında mütalaasını verdi. Baba B.D.’nin, 12 yaşını tamamlamış çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan cezalandırılması istendi. Mütalaada, cezanın; “suçun alt soya karşı işlenmiş olması” gerekçesiyle yarı oranında artırılması talep edildi.

Mahkeme, B.D. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 10 Ekim saat 11.40’a ertelendi.

“KENDİ KARDEŞİNE GEBE KALMIŞ”

Duruşmanın ardından UCİM, Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. UCİM Başkanı Saadet Özkan, “Bu çocuk istismara uğradığı andan itibaren, yani kundakta bebek olduğundan itibaren bir istismarcı ile aynı evde yaşamış. O istismarcının çirkin emellerine alet olmuş. Bu çocuk en sonunda da maalesef ki kendi kardeşine gebe kalmış. Bu rezalet, alçaklık, zalimlikle hep birlikte mücadele etmeliyiz. Biz çocukları çocukluk yaşatmıyoruz” dedi. UCİM Avukatı Elif İlsu Özbek ise çocuğun yanında olacaklarını söyledi.

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