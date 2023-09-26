Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıktı. Protez bacaklar da unutulmuş

Havalimanı ve gümrükte unutulan eşyalar Van’da satışa sunulurken, unutulan eşyalar arasında protez bacak çıkması şaşırttı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıktı. Protez bacaklar da unutulmuş

Havalimanı ve gümrükte unutulan eşyalar Van’da satışa sunulurken, unutulan eşyalar arasında protez bacak çıkması şaşırttı.

Yolcuların havalimanlarında unuttuğu eşya ve valizler ile çeşitli sebeplerle gümrüğe takılan eşyaların ihale usulüyle satışı yapıldı. Binlerce valizin satışa sunulduğu ihaleyi kazanan firma, Sıhke Caddesi üzerinde kurduğu dükkânda ürünleri satışa sundu. Satılan ürünlerin kaliteli ve uygun fiyatlı olmasından dolayı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren işletme yetkilisi Suat Ertan, “Havalimanları, limanlar ve sınır kapılarında unutulan eşyaları ucuza sunuyoruz. Ev eşyalarından tekstile, mutfak malzemelerinden giyime, telefondan tablete kadar her şey var. Mağazada orijinal lisanslı ürünler 50 bin TL iken burada sıfırı 7-8 bin, ikinci eli ise 2-3 bin TL arasında satılıyor” dedi.

Unutulan eşyalar arasında bazılarının kendilerini hayrete düşürdüğünü vurgulayan Ertan, “İlginçlikten öte sevdiğim bir olay oldu. Charlie Chaplin’in orijinal kitabı unutuldu. Bu da çok sevdiğim bir şey. Bunun yanında protez bacaklar çıktı. Bu da bizi şaşırttı” ifadelerini kullandı.

15 kişinin istihdam edildiği mağazaya vatandaşların ilgisinin memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekleyen Ertan, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Vatandaşlar ise bu tür yerlerin piyasaya karşı rekabet anlamında faydalı olduğunu ifade ederek, kendi bütçelerine uygun ürünleri bulabildiklerini belirtti.

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