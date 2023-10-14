Kızının kolları arasında ölüme gitti. Sokak ortasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’de sokak ortasında işlenen korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde hayatını kaybeden Aysel Genç’in son anlarında kızına sarıldığı görüldü.

KAYNAK: DHA
Kızının kolları arasında ölüme gitti. Sokak ortasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’de Davut Yiğitsoy'un (38) dini nikahla birlikte yaşadığı Seher Genç'i (31) tabancayla yaralayıp, aynı silahla annesi Aysel Genç'i (62) de öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Yiğitsoy'un Seher Genç'e peş peşe ateş ettiği ardından anne kızın birbirine sarıldığı, 2'nci kez yakın mesafeden ateş etmek istediğinde tabancasının tutukluk yaptığı, 3'üncü denemede ise Aysel Genç'i başından vurup otomobiline binerek uzaklaştığı görüntüden belirlendi.

Olay, 13 Mart'ta saat 20.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9593 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu kullanan ve kıskanç tavırlar sergileyen Davut Yiğitsoy ile dini nikahla birlikte yaşadığı Seher Genç, son dönem sıklıkla tartıştı. Genç'e zorla uyuşturucu kullandıran, şiddet uygulayan ve bacağından daha önce de tabancayla yaralayan Davut Yiğitsoy, eziyetlerini her geçen gün artırarak sürdürdü. Olay günü ise kahve kutusu içinde uyuşturucu kırıntısı bulan Seher Genç'in, akşam eve gelen Yiğitsoy'a, durumun hesabını sorunca ikili arasında tartışma çıktı. Seher Genç, misafir olarak yanında olan annesi Aysel Genç ile evi terk etmek amacıyla valizini toplayıp apartmanın dışına çıktı. Anne ve kızı, taksi beklerken, yanlarına gelen Davut Yiğitsoy, Seher Genç'i 7 ayrı yerinden yaralayıp, aynı tabancayla Aysel Genç'i öldürüp kaçtı.

seherin-yaralanip-annesinin-olduruldugu-silahli-saldiri-kamerada-9918-dhaphoto1.jpg

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Polis tarafından yakalanan Davut Yiğitsoy, tutuklandı. Yiğitsoy hakkında, İzmir 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Kadına karşı canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapis, 'Eziyet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın temmuz ayında görülen ilk duruşmasında Seher Genç, "Davut Yiğitsoy ile aynı evde yaşarken, kendi kemeriyle beni doğal gaz borusuna asmaya çalıştı. Sonra vazgeçti. Parmağıma falçatayla bastırdı. Sol kolumu falçata ile kesti. Küçük oğlunun çişini zorla içirdi. Yüzümü çakmakla yakmaya çalıştı. Telefonum da yoktu, panjurlarımız kapalıydı. Emniyete veya savcılığa gidip şikayette bulunamadım, engelledi" dedi.

'TABANCA YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI'

Tutuklu sanık Davut Yiğitsoy ise "Seher'e eziyet etmedim. Kimseye uyuşturucu satmadım, satmam da. Ancak uyuşturucu kullandığım oluyordu. Gerek Aysel gerekse Seher bana hakaretler etti. Bunun üzerine evden çıkıp gittim. Eve geri geldiğimde taksi beklediklerini gördüm. Yine küfrettiler. Korkutmak amaçlı üzerimde taşıdığım ruhsatsız tabancayı çıkardım. Yanlışlıkla ateş aldı. Çok pişmanım" dedi.

seherin-yaralanip-annesinin-olduruldugu-silahli-saldiri-kamerada-7088-dhaphoto3.jpg

Olay anına dair, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Davut Yiğitsoy'un ilk olarak Seher Genç'e ateş etmesi yer alıyor. Yiğitsoy'un, bunun üzerine birbirlerine sarılan anne kızın yanına gelip silahıyla Aysel Genç'in başına ateş etmek istediği ancak tabancanın tutukluk yaptığı, 3'üncü denemesinde Aysel Genç'i başından vurduğu ve olaydan sonra otomobiline binerek uzaklaştığı da görüntülerden belirlendi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'

Seher Genç'in avukatı Fırat Ay, olay günü yaşananları anlatarak, "Davut Yiğitsoy, elindeki silah tutukluk yapmasına rağmen durmuyor, devam ediyor. Seher birçok yerinden yaralandı. Annesi ise başından vurularak öldürüldü. Müvekkilim sadece kendisini ve annesini değil, tüm kadınları temsil ediyor. Müvekkilim ve annesine karşı gerçekleşen 'Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlarının hem kadına hem de canavarla hisle olması sebebiyle, sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Son Haberler
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu? Magazin
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MHP'li isim evinde ölü bulundu. Polis sır detayı çözmeye çalışıyor Yaşam
MHP'li isim evinde ölü bulundu. Polis sır detayı çözmeye çalışıyor
Uzmanından kritik kablosuz kulaklık uyarıları. Sağır olabilirsiniz Sağlık
Uzmanından kritik kablosuz kulaklık uyarıları. Sağır olabilirsiniz
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Gündem
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Beşiktaş derbiye hazırlanıyor. Gedson müjdesi Spor
Beşiktaş derbiye hazırlanıyor. Gedson müjdesi
Onur Büyüktopçu’dan şaşırtan itiraf: Annemle birlikte psikolojik destek aldık Magazin
Onur Büyüktopçu’dan şaşırtan itiraf: Annemle birlikte psikolojik destek aldık
Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ten çok konuşulacak itiraflar Magazin
Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ten çok konuşulacak itiraflar