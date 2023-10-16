İzmir’de alışveriş merkezindeki 'omuz attın' tartışması cinayetle bitti

İzmir'in Urla ilçesinde, bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda müteahhit Semih Köse (30), iddiaya göre yanından geçerken omuz omuza çarpışma sonucu tartıştığı kickbokscu S.B. (31), tarafından göğüs bölgesinden bıçaklandı.

KAYNAK: DHA
İzmir’de alışveriş merkezindeki 'omuz attın' tartışması cinayetle bitti

Olay, saat 19.30'da Ahmet Besim Uysal Caddesi Altıntaş Mahallesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi.

Urla'da emlakçılık ve inşaat şirketi bulunan kickbokscu S.B., alışveriş yaptığı sırada, yanından geçen müteahhit Semih Köse ile omuz omuza çarpıştı.

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İkili arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında eline geçirdiği alkol şişesini kıran Semih Köse, S.B.'nin üzerine doğru hamle yaptı.

Bunun üzerine S.B., yanında bulunan bıçakla Semih Köse'yi göğüs bölgesinden yaraladı.

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ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU

Köse kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardındın Köse, ağır yaralı olarak ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan Köse yapılan müdahalelere rağmen, yaşamını yitirdi. Şüpheli S.B. ise AVM'de suç aleti bıçakla polis ekiplerine teslim oldu.

​Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Semih Köse'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

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