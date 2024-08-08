Sigara vermediler diye yarım saatte 4 kişiyi bıçaklayıp kaçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sigara vermediler diye yarım saatte 4 kişiyi bıçaklayıp kaçtı

Kocaeli İzmit'te bir saldırgan yarım saat içerisinde 4 kişiyi bacaklarından bıçaklayıp kayıplara karıştı. Yaralı vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde İzmit'in Ömerağa Mahallesi'nde meydana geldi. Anlatılanlara göre henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, tartıştığı 17 yaşındaki T.U.’yu bıçakladı.

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T.U.’yu bıçaklayan saldırgan yaklaşık 10 dakika sonra 200 metre ileride bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde 1 kişiyi, ardından 250 metre ileride bulunan Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki kafede oturan 1 kişiyi ve yine Pertev Paşa Caddesi’nde 1 kişiyi bıçakladı.

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Toplam 4 kişiyi bacağından bıçaklayan saldırgan adam kayıplara karıştı. Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçti.

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Yaralanan 4 vatandaşın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

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