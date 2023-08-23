KKM İLE DANS…

Bir Rus atasözü "Ayıyla dans edersen, dansın ne zaman biteceğine ayı karar verir…" der.

Bu Kur Korumalı Mevduat gibi saçmalıkları başlatmak kolay sona erdirmek çok ama çok zordur.

Zordur çünkü sen mevduat sahiplerine beleşe bir future option olanağı ve riske girmeden kâr etme imkânı tanırsan yatırımcıları bundan vazgeçirmek kolay olmayacaktır.

Üstelik daha da zoru ayağı dövize alışmış bir yatırımcıyı Kur Korumalı Mevduat olanağından yoksun bıraktığında dövize yönelmesini önlemek olacaktır.

Burada asıl cevaplanması gereken soru vatandaş ya da yatırımcılar tasarruflarını niye Türk Lirası cinsinden yapmıyor da döviz veyahut da altını tercih ediyorlar sorusudur.

Bu soruyu samimiyetle yanıtlamadan ve bir çözüm yolu bulmadan ıvır zıvır işlerle oyuncaklanarak Kur Korumalı Mevduat gibi cinliklerle uğraşarak sorun asla çözülemez.

Yatırımcı ya da tasarruf sahipleri neden Türk Lirasını tercih etmiyor sorusunun iki temel cevabı vardır:

1 - İnsanlar Türk Lirasına güvenmiyor!

İnsanların Türk Lirasına güvenmemesinin temel sebebi ise iktidarın ekonomi politikalarına ve kadrolarına güvenmemesi, iktidarın rasyonel ekonomi politikaları uygulayacağına inanmamasıdır.

Eh kim vatandaş ve yatırımcılar bu konuda haksız diyebilir?

Seçimlerden sonra yeni atanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bile görevi daha devralırken Hazine ve Maliye Eski Bakanı Nureddin Nebati’nin gözünün içine baka baka “rasyonel politikalara dönmekten başka çare yok” diyerek geçmişte uygulanan ekonomi politikalarının irrasyonel olduğunu söylemedi mi?

Peki, daha düne kadar Recep Bey “faiz sebep enflasyon sonuçtur” gibi akla ve bilime uymayan savlar ileri sürmüyor “nas var nas sana bana ne oluyor!” diyerek yüksek enflasyon ortamında faiz indirimine gitmek gibi irrasyonel bir politika uygulamadı mı?

Recep bey hala “ben durduğum yerde duruyorum arkadaşlar bir şeyler yapıyor” demiyor mu?

Ayrıca artık herkes öğrendi biliyor; enflasyon iktidarlar tarafından bile isteye, taammüden yaratılan bir olgudur. Böyle bir ortamda iktidarın gelecekte enflasyonist politikalar uygulayıp paraya ciddi oranda değer kaybettirmeyeceğine kim inanır ki?

Bir para gelecekte belirsiz bir oranda değer kaybedecekse bir kişi neden birikimlerini o para biriminde tutup servetinin göz göre göre erimesine razı olsun ki?

2 - Türk Lirasına verilen faiz çok düşük

Bir para birimi yüksek enflasyon ile malul olsa bile eğer enflasyonun üstünde cazip bir faiz vererek o para birimi üzerinde kar sağlama olanağını görürse yatırımcı özellikle de riski seven yatırımcı o para birimi ile yatırım yapmayı tercih edebilir.

Ve lakin eğer siz enflasyonun çok ama çok altında bir faiz veriyorsanız bir yatırımcının o para birimi ile tasarruf yapması için aklını peynir ekmekle yemiş olması gerekir. Bir insanın varlık ya da birikiminin göz göre göre erimesini seyretmesi için mazoşist olması gerekmez mi?

Bu iki koşul bir araya gelince insanlar Türk Lirasından kaçıyor bu noktada Türkiye’de insanların elinde her türlü döviz ve altın bulundurma imkânı da olunca insanlar bir sürü alternatif arasında doğal olarak Türk Lirasını seçmiyor.

Bir aklı evvel çıkıp ta “biz sopa zoru ile Türk Lirası kullandırırız” derse aman ha inanmayın Türk Parasının Kıymetini koruma kanunu uyarınca döviz bulundurmak suçken dahi bu ülkede herkes yatırımını altın ve döviz olarak yastık altında tutardı değil mi?

Böyle bir dayatma sadece paranın sitemden çıkıp yastık altına girmesine yol açar ki buda döviz fiyatlarının kontrolden çıkıp çıldırmasına yol açacaktır.

En nihayetinde eğer Kur Korumalı Mevduat hesaplarını tasfiye etmek istiyorsanız önce Türk Lirasına güveni sağlamanız gerekir.

Türk Lirasına güveni sağlayabilmek içinde öncelikle yönetime güveni sağlamak gerekir bununda yolu denge ve denetleme mekanizmalarının adam gibi işlediği bağımsız ve tarafsız bir yargı gücünün inşa edildiği demokratik bir rejimin tesisinden geçer.

Demedi demeyin; bu demokrasi reformu yapılmadığı, tek adam rejiminde ısrar edildiği müddetçe ne yapsanız boşa kürek sallama olur ve kimse Türk Lirasına güvenmez…