﻿KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'garantör Türkiye' açıklaması

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Medya Çalıştayı ve Ödül Töreni bir otelde gerçekleşti. 18 ülkeden 156 yabancı ve yerli gazeteci ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar onur konuğu olarak katıldı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ GARANTÖRLÜĞÜNÜ SÜRDÜRECEKTİR"

Kıbrıs’ın milli ve ulusal bir dava olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin Türkiye desteği ile mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı sürdürülebilir çözüm için egemen eşitliğinin tanınmasını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın uluslararası anlaşmalardan kaynaklı hakkı olan Türkiye’nin garantörlük hakkıyla bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi olduğunu söyledi.

Beşparmak Dağlarından bakıldığında Torosları gördüklerini ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasında Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünün sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kritik süreçte oynanan oyunlara rağmen Kıbrıs’ta Türk askerinin caydırıcı güç olarak ilelebet devam etmesi gerektiğini söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, karşı tarafın niyetini yakinen bildiklerini kuzey ve güneyi birleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türk askerinin adadan çekilmesiyle 1974 öncesi sürüklenebileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu zaman içerisinde üniter devlete evrilebilir. Avrupa Birliği de olacağı için oynana oyun Türkiye’nin garantörlüğünün ortadan kaldırılması, Türk askerinin adadan çekilmesiyle Kıbrıslı Türklerini 1974 öncesine sürüklenebileceğidir. Hem Kıbrıs'ta hem de mavi vatanda Türkiye-KKTC arasındaki işbirliğiyle, bölgemizin jeopolitik, jeostratejik ve deniz yetki alanlarında, kıta sahalarında, göklerde ulusal çıkarlarımızı birleştirmek süretiyle, çok daha üstün ve milli pozisyonun sürdürülmesi bize yakışandır. Onu yapıyoruz” dedi.