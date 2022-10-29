29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'garantör Türkiye' açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'garantör Türkiye' açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs'ta adil ve kalıcı ve sürdürülebilir çözüm için Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğin tanınmasını vurgularken, aynı zamanda 1571'den beri Kıbrıs'ta hakkı olan hukuku olan uluslararası anlaşmalardan kaynaklı garantörlük hakkıyla bu bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi” dedi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 00:53
Takip Et

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs adasında Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünü sürdürecektir

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'garantör Türkiye' açıklaması
+
Aa
-

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Medya Çalıştayı ve Ödül Töreni bir otelde gerçekleşti. 18 ülkeden 156 yabancı ve yerli gazeteci ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar onur konuğu olarak katıldı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ GARANTÖRLÜĞÜNÜ SÜRDÜRECEKTİR"

Kıbrıs’ın milli ve ulusal bir dava olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin Türkiye desteği ile mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı sürdürülebilir çözüm için egemen eşitliğinin tanınmasını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın uluslararası anlaşmalardan kaynaklı hakkı olan Türkiye’nin garantörlük hakkıyla bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi olduğunu söyledi.

Beşparmak Dağlarından bakıldığında Torosları gördüklerini ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasında Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünün sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kritik süreçte oynanan oyunlara rağmen Kıbrıs’ta Türk askerinin caydırıcı güç olarak ilelebet devam etmesi gerektiğini söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, karşı tarafın niyetini yakinen bildiklerini kuzey ve güneyi birleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türk askerinin adadan çekilmesiyle 1974 öncesi sürüklenebileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu zaman içerisinde üniter devlete evrilebilir. Avrupa Birliği de olacağı için oynana oyun Türkiye’nin garantörlüğünün ortadan kaldırılması, Türk askerinin adadan çekilmesiyle Kıbrıslı Türklerini 1974 öncesine sürüklenebileceğidir. Hem Kıbrıs'ta hem de mavi vatanda Türkiye-KKTC arasındaki işbirliğiyle, bölgemizin jeopolitik, jeostratejik ve deniz yetki alanlarında, kıta sahalarında, göklerde ulusal çıkarlarımızı birleştirmek süretiyle, çok daha üstün ve milli pozisyonun sürdürülmesi bize yakışandır. Onu yapıyoruz” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
1
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
2
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
3
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
4
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
5
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
6
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
7
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'garantör Türkiye' açıklaması
﻿KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'garantör Türkiye' açıklaması
﻿KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'garantör Türkiye' açıklaması
﻿Alanya'da sahibinin denize soktuğu eşek boğuldu
﻿Alanya'da sahibinin denize soktuğu eşek boğuldu
﻿Alanya'da sahibinin denize soktuğu eşek boğuldu
﻿ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google’a doodle oldu
﻿ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google’a doodle oldu
﻿ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google’a doodle oldu
﻿Hollanda istihbaratı: Rusya savaş teknolojisi peşinde
﻿Hollanda istihbaratı: Rusya savaş teknolojisi peşinde
﻿Hollanda istihbaratı: Rusya savaş teknolojisi peşinde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.