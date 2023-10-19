KKTC Gazze için 3 günlük yas ilan etti

KKTC Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre KKTC Bakanlar Kurulu, 17 Ekim 2023 tarihinde Filistin'in Gazze şehrinde sivillere yönelik hastaneye gerçekleştirilen saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, 19 Ekim 2023 tarihinden 21 Ekim 2023 gün batımına kadar KKTC'de ulusal yas ilan edilmesi kararı aldı.

Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE’DE DE YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.