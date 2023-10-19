Bayraklarını yarı indirmeyen elçiliklere 'milli yas' notası

Dışişleri Bakanlığı'ndan "milli yas" notası. Bazı büyükelçilikler bayraklarını yarıya indirmezken, ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri bayraklarını yarıya indirdi.

KAYNAK: ANKA
Bayraklarını yarı indirmeyen elçiliklere 'milli yas' notası

ANKA Haber Ajansı’nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, 18 Ekim 2023 tarihinde Türkiye'deki yabancı misyonlara nota göndererek, "İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla" ilan edilen üç günlük milli yas kapsamında, Türkiye'de ve Türkiye'nin dış temsilciliklerindeki bayrakların 21 Ekim 2023 Cumartesi günü gün batımına kadar yarıya çekileceğini bildirdi. Almanya, İtalya, İsveç, Birleşik Krallık ve Rusya'nın Ankara'daki Büyükelçilikleri bayraklarını indirmezken, ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri bayrağını yarıya indirdi.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 17 Ekim 2023 tarihinde Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısı sonucu çok sayıda can kaybı dolayısıyla ilan edilen üç günlük milli yas ile ilgili Türkiye'nin dış temsilcilikleri ve Türkiye'deki yabancı temsilciliklere bir nota (diplomatik yazışma) yolladı. ANKA'nın edindiği bilgiye göre gönderilen notada şu ifadelere yer verildi:

GEREKÇE FİLİSTİN HALKININ ACILARINI PAYLAŞMAK

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilikler ile Uluslararası Kuruluşların Temsilciliklerine saygılarını sunar ve İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla Türkiye'de üç gün süreyle milli yas ilan edildiğini, bu çerçevede Türkiye'de ve Türkiye'nin dış temsilciliklerindeki bayrakların 21 Ekim 2023 Cumartesi günü gün batımına kadar yarıya çekileceğini bildirir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bu vesileyle Büyükelçilikler ile Uluslararası Kuruluşların Temsilciliklerine en derin saygılarını yineler."

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TÜRKİYE’DEKİ TEMSİLCİLİKLERDEN İSTENMEYECEK

Dışişleri Bakanlığı'nın notasındaki muğlaklığın bilinçli olduğunu doğrulayan üst düzey bir yetkili, "Diplomatik nezaket gereği Türkiye'deki temsilciliklerden doğrudan bayraklarını yarıya indirmelerinin istenemeyeceğini" belirtti.

TÜRKİYE AKSİNE AB ÜYELERİ BAYRAK İNDİRMEDİ

Çok sayıda Avrupa Birliği (AB) ülkesi de bayraklarını yarıya indirmedi. AB Türkiye Delegasyonu sadece Türk bayrağını yarıya indirirken, AB bayrağını gönderde tuttu. ANKA bayraklarını yarıya indirmeyen AB üyesi ülkeleri arasında, Avusturya, Belçika, Almanya, İtalya, İsveç, Polonya, Yunanistan ve Slovakya'nın da yer aldığını görüntüledi. Bu ülkelerle birlikte Birleşik Krallık, Rusya ve Pakistan Ankara Büyükelçilikleri de bayraklarını yarıya indirmedi.

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ANKARA VE WASHİNGTON SALDIRIDAN FARKLI TARAFI SORUMLU TUTUYOR

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından bugün sabah yapılan paylaşımda, "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak elim bir şekilde yaşamını yitiren masum insanların yasını Türk halkı ve tüm dünya ile birlikte tutuyoruz" ifadelerine yer verildi. Ancak Ankara 17 Ekim'de Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ziyareti esnasında yaptığı açıklamada "Saldırıyı diğer taraf yapmış gibi görünüyor, siz değil" demişti.

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