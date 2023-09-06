KKTC yarın "4,5G"ye geçecek, hazineye 1 milyar 250 milyon lira girecek

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yarın itibarıyla KKTC halkının 4,5G üzerinden konuşmaya başlayacağını belirterek, "4G ve 5G frekans ihalesinde hazineye 1 milyar 250 milyon lira girecek." dedi.

KAYNAK: AA
KKTC yarın "4,5G"ye geçecek, hazineye 1 milyar 250 milyon lira girecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AA muhabirine, KKTC'de mobil iletişimde 2008'den bu yana 3G frekansının kullanıldığını ifade ederek, "Bazı bürokratik sıkıntılar dolayısıyla 4G'ye geçişi gerçekleştiremedik." diye konuştu.

KKTC ekonomisinin turizm ve yüksek öğretim ağırlıklı olduğunu dile getiren Arıklı, gençlerin, çoğunlukla "home ofis" çalışan turistlerin ve iş adamlarının hızlı internet talepleri doğrultusunda, bilişim teknolojilerinde çağı yakalamak amacıyla, geçen yıl "IMT Hizmet ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakları ile Kurulacak Altyapılara İlişkin Yetkilendirme İhalesi (4G ve 5G İhalesi)"nin yapıldığını anlattı.

Yıllardır üzerinde çalışılan ama bir türlü başarılamayan söz konusu ihaleyi gerçekleştirmenin kendilerine nasip olduğunu belirten Arıklı, söz konusu frekans ihalelerinin ilkini Turkcell'in, ikincisini de Telsim'in kazandığını kaydetti.

"1 MİLYAR 250 MİLYON LİRA KKTC DEVLET HAZİNESİNE GİRECEK"

İletişim teknolojisinde çağı yakaladıklarına dikkati çeken Arıklı, yarın itibarıyla KKTC'lilerin 4G ve 4,5G üzerinden konuşma imkanı ve internet hizmetine kavuşacaklarını ifade etti.

Arıklı, şu değerlendirmede bulundu:

"İhale kapsamında ödemeler başladı. Günün sonunda 1 milyar 250 milyon lira KKTC devlet hazinesine girecek. Vatandaşlarımızın bilişim teknolojilerinde çağı atlaması için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayan Turkcell yarın itibarıyla 4G ve 4,5G'yi kullanmaya başlayacak. Şartnameye göre kasım ayında aynı hizmeti vermesi beklenen Telsim yetkilileri de altyapı çalışmalarını tamamladıklarını, yakın zamanda 4G, 4,5G hizmeti vermeye başlamak istediklerini bize ilettiler. Biz de bu talebi, Bakanlar Kurulunda ele alabileceğimizi söyledik."

"İhale kapsamında 5 yıl içinde 5G'ye geçişin gerçekleşmesi gerekiyor." diyen Arıklı, teknolojide çağın gerisinde kalmamak için gerekli çalışmaları yapacaklarını sözlerine ekledi.

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