iPhone'un bilinmeyen 10 gizli özelliği

iPhone kullanıcıları farkında olmadan birçok kolaylığı kaçırıyor.

10 özelliğin listelendiği bu haberde dikkat çeken bazı ayrıntılar bulunuyor.

HESAP MAKİNESİNDEKİ RAKAMLARI SİLMEK İÇİN KAYDIRMAK

Hesap Makinesi uygulaması içerisindeyken bir rakamı yanlış yazdığınızda üst tarafta bulunan kısımda sola veya sağa doğru kaydırma hareketi yaparak silme işlemi yapılabilir.

MESAJ SABİTLEME

Bir mesaja basılı tutarak daha sonra iğne seçeneğini tıklayıp bu mesajı sabitlenebiliyor.

WIDGET’LARI KLASÖRE ALMAK

iPhone modellerinde Android’den farklı olarak Ana Menü şeklinde 2. bir bölüm bulunmuyor. Dolayısıyla bütün uygulamalar ana sayfada toplanıyor. Fakat hala birçok iPhone kullanıcısı klasik iOS deneyimini sürdürüyor. Yani uygulamaları ya çok sayfalı olarak listeliyor ya da klasörlere yerleştirerek bir araya topluyor.

UYGULAMALAR ARASI ÇOKLU AKTARMA

Her bir görselin üzerine gelindiğinizde parmak yine sabit konumdayken 2. bir parmakla ilgili görsele dokunuluyor. Bu işlemi tekrarlandığında istenilen kadar görsel kopyalanmaktadır.

KLAVYE’YE KISAYOL TANIMLAMA

İlk olarak Ayarlar > Genel > Klavye > Metin Değişimi adımlarını izleyerek sağ üstte bulunan + işaretine tıklayıp kısa yollar oluşturuluyor. Burada bir kısaltma ve ana metin belirleniyor. Örneğin kısaca “asd” yazdığımızda “İyi akşamlar” şeklinde otomatik bir önerilen metin oluşturması sağlanabiliyor.

BELGE TARAMA

Android tarafında birçok markada bulunmadığı için 3. parti uygulamaları indirmek gerekiyor.

Ancak Notlar uygulamasında yeni bir not içerisindeyken kamera butonuna tıklayarak herhangi bir belgeyi kolayca tarayabilir, köşe belirleme veya bir kısmını alma gibi gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra kaydedilebilir.

FOTOĞRAFLARDAN YAZI KOPYALAMA

iOS 15 ile birlikte gelen bu özellik sayesinde Kamera uygulamasına girerek yazıyı otomatik olarak metine dökülebilir. Örneğin bir kağıtta, pankartta veya bilgisayar monitöründeki yazıyı kamera uygulamasında görüntülerken sağ altta çıkan tarama butonuna basarak metni direk olarak yazıya dökebilir, notlar veya mesajlar kısmından paylaşılabilir.

GALERİDE TEK DOKUNUŞLA BAŞA DÖNÜN

Galeride fotoğrafların arasında kaybolunduğunda tekrar başa dönmek için yukarı doğru kaydırmaya gerek yok. Bunun yerine ekranın sol üst tarafını, yani çentik veya Dinamik Ada’nın solunda kalan boşluğu tıklayarak başa dönülebiliyor.

ANA SAYFADA ARAMA ÇUBUĞU

Telefonda bir dosya, uygulama, fotoğraf veya kişi aramak gerekiyorsa bunun için tek tek sayfalar arasında gezip uygulamaların içerisine dolaşmaya gerek yok. Tek yapmak gereken ekranı aşağı doğru kaydırmak olacak. Bu sayede arama çubuğuna ulaşabilir ve hızlıca tarama yapılabilecek.