Bilgisayar faresinin nasıl kullanıldığı stres seviyesini ortaya çıkarıyor. Bakın ne kadar stresliymişiz

Zürih'teki yapılan araştırmada stresli kişilerin bilgisayar faresiyle ani ve şiddetli vuruşlar yaptığı tespit edildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, araştırma ekibine liderlik eden Mara Nägel, "Stresli insanlar fare imlecini daha sık ve daha kabaca hareket ettiriyor, ekranda daha uzun mesafeler kat ediyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti "Rahat hisseden kişilerse hedeflerine ulaşmak için daha kısa, daha doğrudan yolları kullanıyor. Bunu yapmak için daha fazla zaman harcıyor."

STRESLİ VE STRESSİZ FARE KULLANIMI ARASINDAKİ FARK

Çalışmada ayrıca, stresli kişilerin klavyeye daha sert bastığı, çok fazla duraksadığı ve daha fazla yazım hatası yaptığı ortaya çıktı.

Stressiz kişilerinse daha az ama daha uzun duraksadığı ve diğerleri kadar hata yapmadığı saptandı.

Araştırma ekibi şirket ortamında çalışan 90 kişiye kalp izleme cihazları taktı. Katılımcıların klavyelerini ve farelerini nasıl kullandığı bir yapay zeka sistemiyle gözlemlendi ve stres seviyeleri ölçüldü.

Nägelin, "Klavye ve fare kullanımının, stresli katılımcıların nasıl hissettiğini kalp atış hızından daha iyi gösterdiğini gördük ve şaşırdık" dedi.

Amaç, çalışanların ofis ortamında ne kadar stresli hissettiklerini belirlemenin yeni yollarını keşfetmekti.

Uzmanlar bu tür bulgular sayesinde çalışanların sağlığını iş hayatının stresinden korumayı hedefliyor.

2018'de yapılan bir araştırma, artan stres seviyelerinin kalp sorunlarından mustarip kişilerin ölümüne yol açma olasılığının arttığını ortaya koymuştu.