Yabancılar bu kez o ilimize göz dikti. Köylerde tarla bırakmadılar

Yabancı yatırımcılar son zamanlarda turistik kesimlerin dışında bu kez tarım arazilerine ilgi göstermeye başladı. Yabancıların ilçelerinden köylerinden ağırlıklı olarak toprak satın alması ise bölge halkının dikkatini çekti.

Türkiye'de tarım alanlarının parça parça yabancı şirketlerin eline geçmesi ise tepki ile karşılanmaya başladı.

BAKAN ÖZHASEKİ NE KADAR ARAZİ SATILDIĞINI AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ocak ayında yaptığı bir açıklamada, yabancılara 28 milyon 318 bin 836 metrekarelik arazi satıldığını söylemişti Bu satışlar, 17 bin 76 adet tarla, bahçe ve tarım ekimine uygun taşınmazlara ait olduğunu açıklanmıştı. Ancak tüzel kişilik statüsündeki yabancı şirketlerin ne kadarlık bir araziye satın aldığı belirlenememişti.

1 YILDA İÇİNDE BİN DÖNÜM ARAZİ EL DEĞİŞTİRDİ

Yabancı yatırımcıların yeni alım merkezi olarak Afyonkarahisar'ı seçmesi önce muhtarların gözüne takıldı. Tarlalarının yabancılara geçtiğini farkeden Afyonkarahisar'ın köy muhtarları ise tepki göstermeye başladı.

Üçkuyu Muhtarı Mustafa Karaca, köylülerin yaklaşık 40 bin dönüm arazisi olduğunu ancak bir yıl içinde bin dönüm arazinin şirketlere satıldığını aktardı. Muhtar Mustafa Kara, şirketlerin arazileri aldıktan sonra birbirlerine devrettiğini, bu yüzden arazilerin gerçek sahiplerinin kim olduğunu bir türle anlayamadıklarını diye getirdi.

KÖYLERDA ARAZİ KALMADI

Karakışla Muhtarı Kamil Sert de Mustafa Kara'yı destekleyen açıklamalar yaparak köylerinde neredeyse arazi kalmadığını belirterek tarım arazilerinin sürekli el değiştirdiğini ve bir şey yapamadıklarını söyledi. Muhtar Kamil Sert arazilerin kimlere satıldığının takibinin ise yapılamadığını anlattı.

Muhtar Kamil Sert, köylerinin Konya ile ortak sınırı paylaştığını Konya'ya bağlı köylerde de benzer şekilde satılacak tarla arsa kalmadığını söyledi. 10-12 kilometre uzaklıkta bulunan bir köyde yabancı şirketlerin 3 bin dönüm birden arazi satın aldığına dikkat çeken Kamil Sert tarım köylülerinin büyük tedirginlik içinde olduğunu belirtti.