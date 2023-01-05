Koca kentte sadece 1 çocuk kanser uzmanı var. Hani sağlıkta çağ atlamıştık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentte sadece 1 çocuk hematoloji/onkoloji uzmanı doktorun görev yaptığını ifade etti.

Bakan Koca, bir yılda 750 çocuğun kansere yakalandığını açıkladı.

Şanlıurfa'da sadece 2017 yılında kanser teşhisi konulan çocuk sayısının 750 olduğunu belirten Bakan Koca, 8 çocuk hastanın tedavi sürecinin devam ettiğini anlattı.

"ŞANLIURFA BU MUAMELEYİ HAKETMİYOR"

Şanluırfa'da sağlık hizmetlerinin yetersizliğine dikkat çeken Mahmut Tanal şunları kaydetti:

"Böyle bir kentte sadece 1 çocuk hematoloji/onkoloji uzmanı doktorun görevde olması, korkunç bir durumdur. Zaten Bakan beyin açıklaması, Şanlıurfa’daki kanser hastası çocukların oranını da gözler önüne seriyor. Diğer branşlarda da çocuk doktoru sayısı son derece yetersiz. Şanlıurfa bu muameleyi hak etmiyor. Şanlıurfalılar sağlığa kolayca erişebilmelidir."

Mahmut Tanal sosyal medya hesabından da Bakan Koca'yı etiketleyerek, "Şanlıurfa’da devlet hastanesinde yoğunluktan dolayı yer bulamayan vatandaşlar, özel hastanenin yolunu tutuyor. Merkezdeki özel hastane de tıklım tıklım. Cepteki son 5 kuruş da özele gidiyor. Urfa'da sağlık sistemi yetersiz. Şehir hastanesi sözü tutulmadı." ifadelerine yer verdi.