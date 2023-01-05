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  • Koca kentte sadece 1 çocuk kanser uzmanı var. Hani sağlıkta çağ atlamıştık

Koca kentte sadece 1 çocuk kanser uzmanı var. Hani sağlıkta çağ atlamıştık

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın soru önergesi sağlık sistemindeki korkunç durumu ortaya çıkardı. Soru önergesine yanıt veren Bakan Koca, Şanlıurfa’da sadece 1 tane çocuk onkoloji uzmanının olduğunu söyledi. Kentte 2017’de 750 çocuğa kanser teşhisi konmuştu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:30
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Koca kentte sadece 1 çocuk kanser uzmanı var

Koca kentte sadece 1 çocuk kanser uzmanı var. Hani sağlıkta çağ atlamıştık
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentte sadece 1 çocuk hematoloji/onkoloji uzmanı doktorun görev yaptığını ifade etti.

Bakan Koca, bir yılda 750 çocuğun kansere yakalandığını açıkladı.

Şanlıurfa'da sadece 2017 yılında kanser teşhisi konulan çocuk sayısının 750 olduğunu belirten Bakan Koca, 8 çocuk hastanın tedavi sürecinin devam ettiğini anlattı.

"ŞANLIURFA BU MUAMELEYİ HAKETMİYOR"

Şanluırfa'da sağlık hizmetlerinin yetersizliğine dikkat çeken Mahmut Tanal şunları kaydetti:

"Böyle bir kentte sadece 1 çocuk hematoloji/onkoloji uzmanı doktorun görevde olması, korkunç bir durumdur. Zaten Bakan beyin açıklaması, Şanlıurfa’daki kanser hastası çocukların oranını da gözler önüne seriyor. Diğer branşlarda da çocuk doktoru sayısı son derece yetersiz. Şanlıurfa bu muameleyi hak etmiyor. Şanlıurfalılar sağlığa kolayca erişebilmelidir."

Mahmut Tanal sosyal medya hesabından da Bakan Koca'yı etiketleyerek, "Şanlıurfa’da devlet hastanesinde yoğunluktan dolayı yer bulamayan vatandaşlar, özel hastanenin yolunu tutuyor. Merkezdeki özel hastane de tıklım tıklım. Cepteki son 5 kuruş da özele gidiyor. Urfa'da sağlık sistemi yetersiz. Şehir hastanesi sözü tutulmadı." ifadelerine yer verdi.

 

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zonguldak
5.01.2023 13:58
geçenlerde torunumu ege üniversite acil servisine götürdüm sıra 78 aldım ortalık yıkılıyyodu saat 10-11 gece reçete yazdı doktor 95 tl ssk ödemiyo bunu dedi eczacı nasıl olcak eee parası olmayan napca  
 
Ali kınık
5.01.2023 13:50
Antep mardin heryerde oynı  
 
Mk
5.01.2023 13:44
Şanlıurfa akpli değilmiydi kendi isteyene karışmak ne haddimize  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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