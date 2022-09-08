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İzolasyon çalışmasında yangın çıktı. 6 katlı bina yandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir binanın çatısına izolasyon çalışması yapılırken yangın çıktı. Yangında çatının yandığı anlar kameralara yansıdı. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:13
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Kocaeli Gebze'deki bir binanın çatısına izolasyon çalışması yapılırken yangın çıktı

İzolasyon çalışmasında yangın çıktı. 6 katlı bina yandı
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Kocaeli Gebze’de 6 katlı binanın çatı katında izolasyon çalışması yapılıyordu. Tam bu sırasında çatıda yangın çıktığı aktarıldı.

Çatının alevlere teslim olduğu anların saniye saniye kaydedildiği gözlemlendi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1317 Sokakta çıkan yangın 6 katlı binanın çatısında çıktı.

İHA’dan elde edilen bilgilere göre, çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktığı aktarıldı. İşçiler yangını kendi imkânları ile söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İşçilerin bina sakinlerine haber vermesi ile binanın boşaltıldığı ifade edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalar başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiği aktarıldı.
Alevlere teslim olan çatıda şans eseri yaralanan olmadığı ifade edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

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