Canını zor kurtarmıştı. Hande Ataizi kurşun döktürdü 

Hande Ataizi ve sevgilisi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Tatilin bittiğini ve sete dönüp işbaşı yaptığını söyleyen oyuncu, geçirdikleri kazayı anlattı:

“Başladık iki bölüm çektik, tatil süper geçti. Tabii arada böyle bir yanmamızı saymazsak. İçinde olduğumuz araba yanmaya başlayınca ben oğlanın emniyet kemerini çözdüğüm gibi filmlerde arkada araba patlar ya, öyle bir sahnedeymişim gibi dışarı atladım. İki dakika içinde araba karton gibi yandı.”

"KURŞUN DÖKTÜRDÜK"

Ataizi, "Artık otomobil fobiniz oldu mu?" sorusu üzerine ise nazara inandığı ve bunun için kurşun döktürdüğünü belirterek şöyle konuştu: "Kurtulunca hikaye olarak kalıyor tabii. Ama neyse kurşun falan döktürdük, hepsini yaptık. Ben zaten çok araba seven biri değilim, araba kullanmadım hiç hayatımda. Araba kullanıyorsan bakımlarını zamanında yapacaksın. Gerçi bakımları yapılmış bir arabaydı, neyse yırttık yani"