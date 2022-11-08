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Kocaeli Gölcük’te icradan satılık daire

T.C. Gölcük İcra Dairesi tarafından Kocaeli Gölcük'te 3+1 100 m² daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 14:24
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Kocaeli Gölcük’te icradan satılık daire

Kocaeli Gölcük’te icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YALI Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 1388 Ada, 6 Parsel, Kat:3, Giriş A, Bağ.Böl.No:8 Nolu Bağımsız Bölüm (Taşınmaz3402 S.Y.Kadastro Kanunun Ek 1 maddesi gereğince bilgilerin düzeltilmesinden önceki taşınmaz bilileri: Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Halıdere K., 2325 parsel)Taşınmazın Hali Hazır Durumu: Taşınmazın bulunduğu parsel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve Gölcük Belediyesinin imar planı sınırları içindedirler. 1994 tarihli ruhsata istinaden yapılmıştır. Taşınmaz 3 oda,1 salon, mutfak ve WC, olmak üzere 100 m2 alana sahiptir. Bodrum katında taşınmaza ait yaklaşık 3 m2 alana sahip kömürlük eklentisi bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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