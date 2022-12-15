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Kocaeli Merkez’de icradan satılık bina

T.C. Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Kocaeli Merkez'de bina mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 11:22
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Kocaeli Merkez’de icradan satılık bina

Kocaeli Merkez’de icradan satılık bina
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kocaeli İl, İzmit İlçe, Mehmetalipaşa Mahalle/Köy, 4941 Ada, 22 Parsel, Arsa vasfında taşınmaz olup, üzerinde zemin+1.kat+2.katlardan ibaret olan toplam 3 katlı betonarme olarak yapılmış bir bina ile 1 adet 1 katlı depo olarak kullanılan bina olduğu tespit edilmiştir. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Mantolaması yapılmıştır. Çatısı vardır. Binaya giriş cepheli olduğu Gazi Erdoğan Gürkan Caddesinden sağlanmaktadır. Binanın zemin katı işyeri olup, nalburiye malzemeleri depo edilmiştir. Binanın taban alanı 150,00 m2 dir. Binanın 1. Ve 2.katlarındaki meskenler geniş olarak yapılmıştır. Taşınmaz Kocaeli'nin merkezinde yapılaşmanın ve nüfus yoğunluğunun çok yoğun olduğu bölgede yer almaktadır. Ulaşım sorunu yoktur, 1999 yılındaki depreme maruz kalmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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