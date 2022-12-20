﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi

22 Ocak'ta Kocaeli'nin Gölcük'ün Karaköprü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, arkadaşının evine giden Tufan Korkmaz, tabancayla sırtından vurularak hayatını kaybetti. Olay anında evde olan Erman Korucuoğlu ile Dursun Hakan A., gözaltına alınıp, tutuklandı.

Dursun Hakan A., önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davanın karar duruşması, bugün Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Erman Korucuoğlu, tutuksuz sanık Dursun Hakan A., Tufan Korkmaz’ın ailesi ve avukatlar katıldı.

"SİLAHLA ŞAKALAŞTIĞIMIZ SIRADA YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI"

Savunmasında cinayeti para için işlediği yönündeki iddiaların yalan olduğunu öne süren Erman Korucuoğlu, "Tufan’ı bilerek öldürmedim. Silahla şakalaştığımız sırada yanlışlıkla ateş aldı. O eve de o silaha da lanet olsun. Tahliyemi istiyorum” dedi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRILDI

Tarafların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Erman Korucuoğlu’nun ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 1 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Tutuksuz sanık Dursun Hakan A. ise hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti. (DHA)