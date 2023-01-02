Bıçaklı kavga: Lise öğrencisi yaralandı 

Kocaeli, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde lise öğrencileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi B.K. (15) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAVGAYA ÇALIŞANLAR ARANIYOR
Yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı.(AA)
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