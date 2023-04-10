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Fırında çıkan yangın ev sahiplerini korkuttu

Kocaeli'de bulunan bir evin fırınında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı. 

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 13:00
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Kocaeli'de evin mutfağında yangın

Fırında çıkan yangın ev sahiplerini korkuttu
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İHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mutfaktaki fırında çıkan yangın ev sahiplerini korkuttu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Arapçeşme Mahallesi 1020 Sokak'ta bulunan bir evin mutfağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mutfakta bulunan fırından bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören ev sahipleri panikle dışarıya çıkarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

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