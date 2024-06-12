Kocaeli'de palet fabrikasında yangın

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlere müdahale çalışmaları halen devam ediyor.

Yangının boyutu ve nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yoğun dumanların hakim olduğu bölgede, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Gelişmeler takip ediliyor.

"Yangının boyutu ve nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı." gibi ek bilgiler eklendi.

"Gelişmeler takip ediliyor." ifadesi ile metnin güncel bir haber olduğu vurgulandı.