Kocaeli'de palet fabrikasında yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında öğleden sonra saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar, durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlere müdahale çalışmaları halen devam ediyor.

Yangının boyutu ve nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yoğun dumanların hakim olduğu bölgede, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Gelişmeler takip ediliyor.

"Yangının boyutu ve nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı." gibi ek bilgiler eklendi.

"Gelişmeler takip ediliyor." ifadesi ile metnin güncel bir haber olduğu vurgulandı.

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