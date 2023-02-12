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Kocaeli'de şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı

Kocaeli'de şehirlerarası bir yolcu otobüsünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında otobüs, alev alev yandı. 

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 11:23
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Kocaeli'de şehirlerarası yolcu otobüsü alev aldı

Kocaeli'de şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı
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İHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüste yolcu bulunmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.

Yangın, sabah saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Dilovası rampası mevkiinde meydana geldi. Kamil Koç'a ait şehirlerarası yolcu otobüsünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında otobüste yolcu bulunmaması ise muhtemel bir faciayı önledi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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