Kocaeli'de sır ölüm

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl Mahallesi kıyısında denizde erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'de sır ölüm

(DHA) Akşam saatlerinde, Tavşancıl Mahallesi kıyısında denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören Körfez bölgesindeki liman personeli, durumu polise haber verdi. Bölgeye gelen deniz polisi, erkek olduğu tespit edilen kişiyi sudan çıkardı.

Ekiplerin incelemesinde sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

B.G. (49) isimli kişiye ait olduğu belirlenen ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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