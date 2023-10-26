Kocaeli’de tramvayın çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli’de yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişiye tramvay çarptı.

Kocaeli’de tramvayın çarptığı yaya yaralandı

Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde meydana gelen kazada, Tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişiye, seyir halindeki tramvay çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yere yığıldı.

YARDIMINA ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YETİŞTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansa alınarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle, yaklaşık yarım saat aksayan tramvay seferleri yolun açılmasıyla kaldığı yerden devam etti. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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