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Villanın çatısı alev alev yandı

Kocaeli'de bulunan iki katlı bir villanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. 

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 11:49
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Kocaeli'de villanın çatısında yangın

Villanın çatısı alev alev yandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki katlı villanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Pelitli Mahallesi'nde bulunan iki katlı villada meydana geldi. Villanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından yangın söndürüldü.

Yangın sebebiyle villada hasar oluştu.


(İHA)

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