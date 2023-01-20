5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 15.30 sıralarında Gebze D-100 karayolu İstanbul istikameti Mobilyacılar Çarşısı mevkiinde meydana geldi.

5 otomobilin karıştığı kazada Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan çekildi. Kazadan dolayı D-100 İstanbul istikametinde trafikte aksama meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



(Kaynak: İHA)