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5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nde 5 otomobil kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 17:37
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Kocaeli'nde feci kaza: 3 yaralı

5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 15.30 sıralarında Gebze D-100 karayolu İstanbul istikameti Mobilyacılar Çarşısı mevkiinde meydana geldi.

5 otomobilin karıştığı kazada Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan çekildi. Kazadan dolayı D-100 İstanbul istikametinde trafikte aksama meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


(Kaynak: İHA)

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