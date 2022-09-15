Haluk Levent güvenliği aştı seyircilerin arasında şarkılarını söyledi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde konser veren ünlü sanatçı Haluk Levent, sahneden inerek yanındaki tüm güvenlik görevlilerini gönderdi. Seyircilerin arasında dakikalarca şarkı söyleyen Levent, özel birey ile de dans etti

İlk iki şarkısını sahnede seslendiren Levent, ardından sahneden inerek seyircilerin arasına daldı. Bu sırada yanında bulunan güvenlik görevlilerini de gönderen ünlü sanatçı, "Boşaltın önümü. Kimse kalmasın" diyerek herkesi yanından gönderdi.

Ardından seyircilerin arasına dalan Haluk Levent, şarkılarını dakikalarca burada söyledi. Haluk Levent, kendisini dinlemeye gelen özel birey ile seyircilerin arasında dans etti. Ünlü sanatçı, kendisine gözlük uzatan hayranının gözlüğünü alarak taktı.